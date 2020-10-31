150 مليار شهريا.. مصاريف الحكومة لتوفير النقل للطلبة

تكلفة الطالب الواحد تقدر بـ 38.7 دينار في اليوم و10 منهم لا يستقلون “الكوس”

وجبة غذائية كاملة للطالب تكلّف 146 دينار ونصف كاملة 71.1 دينارا

ارتفاع عدد الطلبة هذا الموسم بـ 95 ألف طالب بعد تدشين مدرستي الطاقة والغابات

تصرف الحكومة مقابل توفيرها خدمات النقل الجامعي لفائدة الطلبة، أزيد من خمسة ملايير وثمانمائة مليون سنتيم في اليوم الواحد، أي ما يعادل 150 مليار سنتيم في الشهر.

وحسب الأرقام الصادرة عن الوزارة الوصية ممثلة في التعليم العالي والبحث العلمي، فإن تسعين من المئة من الطلبة الجامعيين يستفيدون من خدمات النقل الجامعي، بتعداد يقدر بمليون و 682 و304 طالب، يكلف كل واحد منهم الحكومة صرف 38.7 دينارا مقابل توفير خدمة النقل في اليوم الواحد.

وتمثل الإعانة الممنوحة للديوان الوطني للخدمات الجامعية، 31.68 ٪ من ميزانية قطاع التعليم العالي، التي أكدت عبر مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، على أن 83 من المئة من الطلبة يستفيدون من المنحة الجامعية، منهم 80 من المئة يستفيدون من منحة تقدر بـ 1350 دينار و15 من المئة من منحة 1200 دينار و5 من المئة من منحة تقدر بـ 900 دينار.

وعند الحديث عن ميزانية الإطعام، فقد أعلنت الوزارة عن نسبة 80 من المئة من الطلبة الجامعيين يستفيدون من التغذية و48 من المئة يستفيدون من الإقامة الجامعية و 52 ٪ من النظام نصف داخلي.

وبشأن قيمة الوجبات، فإن الوجبة الغذائية الكاملة تقدر قيمتها بـ 164.3 دينار و71.1 دينارا بالنسبة لوجبة نصف كاملة.

وتتوقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسجيل ارتفاع في عدد الطلبة الجامعيين بـ 95 ألف طالب بعنوان الدخول الجامعي 2021 / 2022 مقارنة بالدخول الجامعي المقبل 2020 / 2021، ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و777 ألف و304 طالب، بعد تدعيم الدائرة الوزارية بإنشاء مدرستين، وهما المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة والمدرسة الوطنية العليا للغابات.

وبلغت نسبة النجاح في شهادة “البكالوريا” لهذا الموسم 55.30 من المئة، بعدما قررت السلطات تمكين المتحصلين على معدل ٩ من ٢٠ من النجاح في هذا الامتحان المصيري ، ظرا للظروف الاستثنائية التي مرّت بها البلاد بسبب جائحة “كورونا”، والتي أدت إلى تأخير الدخول المدرسي والجامعي، حيث تسجّل الجزائر ارتفاعا في عدد الإصابات في الآونة الأخيرة فاق الثلاثمائة إصابة في اليوم، بعدما كانت قد عرفت انخفاضا شهر سبتمبر الماضي.