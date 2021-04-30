150 مليون إصابة بكوفيد-19 في العالم مع تفشي واسع للوباء في الهند

بلغت الإصابات المسجلة بفيروس كورونا عبر العالم أكثر من 150 مليون إصابة بفيروس كورونا في كافة أنحاء العالم بينما تقف الهند والبرازيل حالياً على المواجهة مع وباء كوفيد-19 .

وفي الوقت الذي تبدأ دول أوروبية عدة ، التخطيط للعودة إلى “حياة ما قبل” أزمة الوباء ،تشدد دول أخرى في المقابل قيودها.

ويدخل إغلاق تام حيّز التنفيذ الجمعة في تركيا التي تواجه تفشياً جديداً للوباء.

وأعلن رسميا عن أكثر من 150 مليون إصابة في العالم منذ اكتشاف الفيروس بحسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسمية الجمعة.

وهذه الطفرة ناجمة خصوصاً عن تفاقم انتشار الفيروس في الهند حيث أصيب 2.5 مليون شخص بالفيروس في الأيام السبعة الماضية.

ويُرتقب الجمعة تنظيم تظاهرة على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو للتنديد بإدارة الأزمة الصحية من جانب حكومة الرئيس جاير بولسونارو .

بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، فإن الفترة الحالية ليست الوقت المناسب لتخفيف الحذر في حين تعلن دول في أوروبا تخفيف القيود.

فقد أعلنت شركة أسترازينيكا السويدية البريطانية للأدوية أن مبيعات لقاحها المضاد لفيروس كورونا بلغت 275 مليون دولار في الفصل الأول من العام.

وكذلك أشارت إلى أن أرباحها الصافية تضاعفت في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت 1,56 مليار دولار.