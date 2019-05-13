150 مليون دج لإعادة تأهيل شبكة توزيع الماء الشروب بمدينة بريكة

كشفت مديرية الموارد المائية لولاية باتنة،اليوم الإثنين،أنه تم تخصيص 150 مليون دج لإعادة تأهيل شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب بمدينة بريكة.

وأوضح المصدر، أن تجسيد هذا المشروع سينطلق عما قريب بعد توطين المؤسسة المكلفة بالإنجاز

حيث تدهورت شبكة توزيع مياه الشرب بها، مما تسبب في كثرة التسربات وضياع كميات هامة من هذه المادة الحيوية.

وأضاف المصدر، بأن إعادة تأهيل شبكة الماء الشروب لمدينة بريكة التي تمتد على طول يفوق 150 كلم ستتم بصفة تدريجية

إلى غاية تجديدها نهائيا، حيث تم تقديم طلب للوصاية لتجديد جزء منها خلال سنة 2020.

وقد تعززت مدينة بريكة خلال السنة الجارية في مجال تحسين تزويد سكانها بالماء الشروب بعملية لإنجاز 3 خزانات للمياه

بسعة 1000 متر مكعب لكل واحد بغلاف مالي إجمالي بقيمة 250 مليون دج، وفقا لذات المصدر.

وأشارت المديرية، إلى أن منقبين من بين الثلاثة الموجودين بهذه البلدية تجري عملية إعادة تهيئتهما وسيدخلان حيز الإستغلال

قبل نهاية النصف الأول من شهر رمضان، بقدرة ضخ تتراوح ما بين 8 و 11 لتر في الثانية.