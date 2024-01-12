150 مناصرا للخضر منتظرون اليوم في كوت ديفوار

يرتقب أن تنطلق اليوم الجمعة، الـ 12 جانفي 2024، أولى رحلات الجماهير الجزائرية، نحو كوت ديفوار، لمساندة رفقاء رياض محرز، في كأس أمم إفريقيا.

وستضم الرحلة الأولى، حسبما أكده الرئيس المدير العام، لوكالة السياحة والأسفار، طاهر ساحري 150 مناصرا.

وثمّن ساحري، قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامي إلى تسديد 50% من تكلفة سفر 2000 مناصر للخضر إلى كوت ديفوار.

وأوضح الرئيس المدير العام لـ”تورينغ كلوب” في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة. بأن هذه الخطوة سمحت للوكالة، إلى حد الآن ببرمجة 3 رحلات.

وأضاف ساحري: “أول رحلة لأنصار المنتخب الوطني، ستنطلق اليوم الجمعة، وتضم 150 شخصا.. وكل الظروف مهئية من أجل هذه السفرية”.

كما أبرز ذات المتحدث، بأن الشغل الشاغل للوكالة، كان تلقي الأنصار للتلقيح اللازم وتناول الحبوب المضادة لـ “الملاريا”.

وختم: “الأنصار لا يزالون بحاجة للخضوع إلى الإجراءات الصحية اللازمة، واليوم وزارة الصحة فتحت أمامهم أبواب مستشفى مايو والدويرة من أجل إجراء التلقيح”.