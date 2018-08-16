1500 بيطري يداومون يومي عيد الأضحى

سخرت وزارة الفلاحة 1500 بيطري يعملون يومي العيد على مستوى المذابح لمراقبة سلامة الأضاحي ولتفادي تعفنها.

قال مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحية قدور هاشمي، أنه تم تخصيص 1500 بيطري في مداومة يوم العيد على مستوى المذابح.

وكذا المندوبيات الفلاحية والبلديات، لمراقبة الأضاحي والكيس المائي بالخصوص، كما أنهم ينتقلون إلى المنازل عند الطلب.

مشيرا إلى أنه تم تقديم كل النصائح للموالين لتفادي إزرقاق اللحوم، خاصة وأنه تم توفير 5 ملايين رأس غنم لهذا العيد.

مؤكدا أن تعفن اللحوم السنوات الفارطة كان سببه تعليف الحيوانات في وقت سريع حسب التحقيق الذي لم يحدد اي مادة تكون وراء الظاهرة

وأضاف ذات المتحدث، أن النقص في البياطرة تم إحتواءه من قبل الوزير، وجميع البياطرة مسخرون يوم العيد.