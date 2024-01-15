1500 سيارة “شيري” ستدخل الجزائر.. هذه مدة التسليم

أعلنت علامة “شيري” الجزائر عن دخول 1500 سيارة من مختلف الموديلات إلى الجزائر تدريجيا.

وقالت خامسة بوطيطاو مسؤولة الإعلام بشركة “شيري”، في تصريح “للنهار أونلاين”، على هامش الندوة الصُحفية حول واقع وأفاق تصنيع السيارات في الجزائر، أن علامة “شيري”، جاءت بكل ما هو جديد من خلال 6 موديلات عصرية وبأسعار في متناول الجميع.

وأضافت خامسة، أن علامة شيري هي الوحيدة التي تضمن للزبائن ضمان وخدمات ما بعد البيع لمدة 7 سنوات. كما أنها تعمل على توفير لواحق السيارات وجودة خدمات مابعد البيع من خلال توفير قطع الغيار.

وأشارت ذات المتحدثة، أن مدة تسليم السيارة للزبون هي ثابتة ومدتها 45 يوما. مشيرة إلى أن هذه المدة تحتسب بناءً على دخول مستحقات الزبون عند الشركة.