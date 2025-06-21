البويرة تحتضن النسخة 34 من اليوم الأولمبي وسط حضور رسمي وروح رياضية عالية

استقبل والي ولاية البويرة، عبد الكريم لعموري، اليوم السبت، رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد.

بمناسبة انطلاق فعاليات اليوم الأولمبي في نسخته الرابعة والثلاثين. والذي احتضنته مدينة البويرة.

وجرى هذا الاستقبال الرسمي بحضور عدد من الشخصيات البارزة، على رأسهم رئيس المجلس الشعبي الولائي، ونواب البرلمان بغرفتيه، إلى جانب السلطات الأمنية والعسكرية والمدنية، فضلًا عن أفراد من الأسرة الثورية. في مشهد يعكس أهمية الحدث على المستويين الرياضي والرمزي.

وجابت الروح الأولمبية شوارع مدينة البويرة، في تظاهرة رياضية وشبابية واسعة، نُظّمت تحت شعار “تعيش الروح الأولمبية”. تخللتها أنشطة متنوعة تعكس القيم النبيلة التي تحملها الحركة الأولمبية، على غرار التضامن، الصداقة، والتنافس الشريف.