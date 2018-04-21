153 ملازم أول للشرطة يؤدون اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
153 ملازم أول للشرطة يؤدون اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر
بقلم أحمد مراح

أدت صباح اليوم دفعة جديدة من الملازمين الأوائل للشرطة اليمين القانونية بمجلس قضاء العاصمة حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

تتكون الدفعة من 153 شرطي من بينهم 27 عنصرا نسويا.

تمت عملية أداء اليمين القانونية بحضور رئيس مجلس قضاء العاصمة، رئيس أمن ولاية العاصمة ومدير الموارد البشرية  بالمديرية العامة للأمن الوطني.

إضافة الى مراقب الشرطة رئيس المفتشية الجهوية لشرطة الوسط والأسرة الإعلامية.

وأضاف بيان المديرية أن الدفعة الجديدة مؤهلة لأداء مهامها وممارسة صلاحيتها بصفتهم ضباط للشرطة القضائية.

وتلقى ضباط الدفعة المتخرجة تكوينا بمختلف مدارس الشرطة، وقد اكتسبوا الخبرة والمهارة للتقنيات الحديثة للتحكم والتصدي بأكثر  فعالية لأشكال الإجرام.

كما ان عمل الدفعة المتخرجة سيساهم في قمع الإجرام وتوفير الأمن للمواطن وممتلكاته مع الحفاظ عل النظام العام .

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital