حجز أكثر من 1530 قرص مهلوس مخبأة داخل كرات قدم في الخروب بقسنطينة!

وضعت مصالح أمن دائرة الخروب في قسنطينة، حدا لنشاط مروجي مخدرات، يبلغان من العمر 26 و33 سنة، في عملين منفصلتين أثمرتا بحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدر عددها بـ 1700 كبسولة “بريغابالين”.

وجاءت العملية الأولى عقب عمل استعلامي مكّن عناصر الشرطة من الحصول على معلومات بخصوص قيام شخص بترويج المؤثرات العقلية بمقر إقامته وسط مدينة الخروب.

ليتم تكثيف التحريات، التي أسفرت برصد المشتبه فيه وتوقيفه وتفتيش مسكنه، أين تم حجز 1530 كبسولة من دواء “بريغابالين” مخبأة داخل كرات كرة قدم، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج.

أما العملية الثانية، فهي تعود إلى معلومات عن قيام شخص بترويج المخدرات بالقرب من إحدى العيادات الطبية، يقوم بإخفائها داخل مركبته، ليتم الترصد للمشتبه فيه قبل تفتيشه.

أين عثر بجيب سترته على كمية من المهلوسات قدرت بـ 16 كبسولة “بريغابالين”، مع العثور على كيس بلاستيكي داخل المركبة يحتوي على قطعة مخدرات و 170 كبسولة أخرى، ليتم تحويله إلى مقر المصلحة لاستكمال التحقيق.

المعنيان تم تقديمهما أمام النيابة المحلية عن تهم حيازة وعرض للبيع بضاعة محظورة على درجة من الخطورة تشكل خطرا على الصحة العمومية.

والممارسة غير شرعية لمهنة الصحة، بيع وتخزين وتوفير أدوية ذات خصائص مخدرة من صنع أجنبي بالطريق العام، حيث صدر في حقهما أمر بالإيداع رهن الحبس.

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تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي من حجز كمية من الأقراص المهلوسة. و توقيف شخص في العقد الرابع من العمر.

تفاصيل العملية جاءت إثر ورود معلومات مؤكدة حول عزم أحد الأشخاص ينحدر من إحدى الولايات الشرقية نقل كمية من الأقراص المهلوسة على متن حافلة لنقل المسافرين. ليتم إعداد خطة أمنية مكنت من توقيفه و حجز كمية من الأقراص المهلوسة تقدر 1200 قرص.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

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الوادي: درك الحمراية يحجز أزيد من 11 ألف قرص مهلوس

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمراية سابقا وخلال حاجز أمني بالطريق الوطني رقم 48، بعد ورود معلومات بنقل وتهريب مؤثرات عقلية. نتيجة لذلك تم توقيف مركبة سياحية و تفتيشها ليتم العثور على 11 ألف و100 قرص مهلوس. والتي كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف المركبة. وتوقيف صاحب المركبة الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمراية فتحت تحقيق في القضية. البويرة: تفكيك شبكة إجرامية تُروّج الأقراص المهلوسة بالأخضرية تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالأخضرية ولاية البويرة من تفكيك مجموعة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات. وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية تمت بحر الأسبوع الماضي وذلك بعد تلقي مصالح الشرطة معلومات تفيد بترويج أحد المتهمين للمهلوسات العقلية وسط مدينة الأخضرية. حيث تم مداهمة منزل المشتبه فيه. من جانب اخر تم العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة داخل المنزل، وكذا كمية اخرى داخل السيارة المحجوزة من نوع فولسفاكن. كما قامت ذات المصالح، بتوسيع عملية البحث والتحري ليتم إلقاء القبض على باقي أفراد الشبكة. أين تمكنت مصالح الأمن من توقيف اربعة اشخاص وحجز اكثر من 1141 قرص من نوع ريفوتريل. بالإضافة الى ذلك تم إسترجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية والعملة الصعبة، قدر بنحو 5500 ارورو فئة 100 اورو. وكذا مبلغ 3600 اورو فئة 200 اورو. بالإضافة كذلك إلى إسترجاع سيارة سياحية وحجز كمية المؤثرات العقلية.

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