Ooredoo الجزائر تُعيّن البطلة كيليا نمور سفيرة جديدة لعلامتها

في إطار التزامها المتواصل بدعم المواهب الوطنية وتشجيع النماذج الملهمة في المجتمع الجزائري، أبرمت “أوريدو الجزائر“ عقد شراكة مع النجمة الجزائرية في رياضة الجمباز كيليا نمور.

البطلة الأولمبية، ستصبح بموجب هذا الاتفاق سفيرة جديدة لعلامة “أوريدو” التجارية. وذلك خلال حفل بهيج نظّم سهرة الأربعاء بالجزائر العاصمة.

وجرى توقيع الاتفاقية من قبل المدير العام لـ Ooredoo الجزائر، روني طعمه، والبطلة كيليا نمور. بحضور إطارات الشركة، ممثلين عن الوسط الرياضي والإعلامي. إلى جانب شركاء Ooredoo، في أجواء احتفالية عكست رمزية هذا التعاون وأبعاده الوطنية.

وتعَدُّ هذه الشراكة تجسيدًا لرؤية Ooredoo الرامية إلى تمكين الشباب الجزائري ودعم من يرفع راية الجزائر في المحافل الدولية. عبر مرافقة الطاقات الإبداعية في مختلف المجالات، لا سيما الرياضة التي تمثل أحد أهم روافد التأثير والتحفيز لدى الأجيال الصاعدة.

وبهذه المناسبة، صرّح روني طعمه، المدير العام لـ Ooredoo الجزائر، قائلاً: “يشرفنا أن نستقبل البطلة كيليا نمور كسفيرة جديدة لعلامة Ooredoo. إنّ مسيرتها الملهمة، وإصرارها على النجاح، وحبها العميق للوطن، يجعلون منها نموذجًا يحتذى به. فهي تجسّد قيم التميّز، والتفاني، والثقة بالنفس، وهي ذات القيم التي تشكل هوية Ooredoo”.

وأضاف: “من خلال هذه الشراكة، نؤكد مجددًا التزامنا الراسخ بدعم الشباب الجزائري، ومرافقة طموحاته، والاحتفاء بإنجازاته”.

من جهتها، عبّرت البطلة كيليا نمور عن فخرها بتمثيل Ooredoo، وقالت:”يسعدني ويشرفني الانضمام إلى عائلة Ooredoo. العلامة التي لطالما ألهمت الشباب من خلال دعمها المستمر للابتكار والطموح. هذه الشراكة تمنحني فرصة حقيقية لنشر ثقافة الأمل والمثابرة، وسنعمل معًا، بكل عزم، لتلميع صورة الجزائر على الساحة الدولية”.

وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية Ooredoo للتواصل المجتمعي التي تهدف إلى تعزيز القرب من فئة الشباب. وتسليط الضوء على الكفاءات الجزائرية التي تعكس صورة وطن طموح، متجذر في القيم، ومتجه بثقة نحو المستقبل.