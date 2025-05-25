154 ألف كبش مستورد يصل موانئ الجزائر بداية من الثلاثاء إلى الجمعة

سترسو بميناء الجزائر العاصمة واحدة من أضخم البواخر منذ انطلاق عملية استيراد رؤوس الأغنام. محمّلة بـخمسين ألف رأس قادمة من رومانيا. بإجمالي يفوق مائة وخمسين ألف، سيتم استيرادها خلال الفترة الممتدة من السابع والعشرين وإلى غاية الثلاثين من شهر ماي الجاري.

كما ستستقبل 7 موانئ موزّعة عبر مختلف ولايات الوطن، 154 ألف و550 رأس غنم بداية من يوم الثلاثاء وإلى غاية الجمعة. منها 90 ألف فقط بالعاصمة يومي الخميس والجمعة.

وأفادت مصادر “النهار أنلاين”، بأن أغلب البواخر المنتظر رسوها طيلة هذه الفترة قادمة من رومانيا، باستثناء ميناءي مستغانم وجيجل اللذان سيعرفان رسوا لباخرتين قادمتين من إسبانيا. الأولى محملة بـ13 ألف و350 رأس بالنسبة للميناء الأول، وذلك يوم 28 ماي. بالأضافة كذلك إلى 8 ألاف يوم التاسع والعشرين من نفس الشهر بجيجل.

وبأكثر تفاصيل.. تشمل عملية الاستيراد الموانئ الآتية:

يوم 27 ماي: ميناء بجاية، حيث من المقرر أن ترسو باخرة محمّلة بـ13 ألف رأس غنم قادمة من رومانيا.

وبتاريخ 28 ماي، يرتقب أن ترسو بميناء الجزائر العاصمة، باخرة محملة بـ15 ألف و200 رأس غنم قادمة من رومانيا.

وفي نفس اليوم، سترسو باخرة بميناء مستغانم، محمّلة بـ13 ألف و200 رأس غنم قادمة من اسبانيا.

وفي اليوم الموالي، سترسو باخرة بميناء الجزائر العاصمة محملة بـ40 ألف رأس غنم قادمة من رومانيا. في نفس اليوم، سترسو باخرة بميناء جيجل محملة بـ8 آلاف رأس غنم قادمة من اسبانيا.

أما بتاريخ 30 ماي، من المقرر أن ترسو بميناء العاصمة، باخرة محملة بـ50 ألف رأس غنم قادمة من رومانيا. كما أنه من المرتقب أن تستمر عملية الاستيراد خلال شهر جوان الداخل، خاصة يومي الفاتح والثاني منه.

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