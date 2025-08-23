المنتخب المحلي ينهي الشوط الأول من مواجهة السودان بالتعادل السلبي

أنهى المنتخب الوطني المحلي، الشوط الأول، من مواجهة نظيره السوداني، بالتعادل السلبي في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا “الشان”.

المواجهة التي إحتضنها ملعب “مونديلا” بمدينة “كامبالا” الأوغندية، عرفت غياب الأهداف، في شطرها الأول، لكنها كانت قوية ومتوازنة، وكان هناك تكافؤ في الأداء بين الفريقين.

الشوط الثاني سيكون حاسمًا، دون شك، سيدخل أشبال الناخب، بوقرة، بحوافز أكبر، خاصة أن كل منتخب يسعى للعبور إلى نصف النهائي.