عطال يسجل أول أهدافه مع السد القطري ويُبهر الجماهير أمام الغرافة

افتتح الدولي الجزائري، يوسف عطال، عدّاده التهديفي بقميص نادي السد القطري هذا الموسم، بعدما سجل هدفًا مبكرًا في شباك الغرافة.

ضمن الجولة الثالثة من دوري نجوم قطر، في مباراة شهدت أداءً لافتًا من مدافع “الخضر”.

عطال افتتح التسجيل لفريقه عند الدقيقة 4، بعد انطلاقة مميزة من الجهة اليمنى، حيث شغل مركز صانع ألعاب مائل لليمين.

ونجح في تجاوز أحد مدافعي الغرافة بمراوغة فنية جميلة، قبل أن يتوغل داخل منطقة العمليات، ويطلق تسديدة زاحفة قوية سكنت الشباك، مانحًا التقدم المبكر للسد.

وفي الشوط الثاني، استجاب عطال لتوجيهات مدربه الإسباني فيليكس سانشيز، الذي حوّله إلى مركز الجناح الأيمن. حيث واصل اللاعب الجزائري ظهوره الجيد، وقدم عدة كرات خطيرة، ما ساهم في تنشيط الجبهة الهجومية لفريقه.

ويُعد هذا الهدف مؤشرًا قويًا على بداية موفقة لعطال في تجربته بالدوري القطري. حيث يسعى لاستعادة أفضل مستوياته، والبروز مجددًا على الساحة الكروية بعد فترة صعبة مع بسبب الإصابات.

من جانبه، لم يكن حضور الدولي الجزائري الآخر ياسين براهيمي في الجهة المقابلة بنفس الوهج، إذ قدم أداءً متوسطًا خلال اللقاء، وواجه صعوبات في فرض بصمته الهجومية، حيث ظل بعيدًا عن مستواه المعهود، إلى غاية الدقيقة 66 من المباراة، وتشير النتيجة لتقدم السد بهدفين دون رد.