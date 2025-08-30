إتحاد العاصمة يعلن التعاقد مع السنغالي تيندينغ إيتانِ جونيور إيمي

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة اليوم السبت عن تعاقدها الرسمي مع متوسط الميدان الدولي السنغالي، تيندينغ إيتانِ جونيور إيمي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم كاملة.

قادما من صفوف نادي الهلال السوداني.

اللاعب السنغالي، الذي يملك تجربة معتبرة على المستوى الإفريقي، يُرتقب أن يشكل إضافة قوية لتشكيلة المدرب بن شيخة، خاصة في ظل الحاجة إلى لاعب يملك القدرة على افتكاك الكرات وربط الخطوط بتمريراته الدقيقة.

وبانضمام جونيور، يكون اتحاد العاصمة قد حسم رابع صفقات الميركاتو الصيفي الحالي، بعد كل من بودربالة، دراوي، شي مالوم.