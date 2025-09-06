المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لمواجهة غينيا

يواصل المنتخب الوطني الجزائري، تحضيراته المكثفة لمواجهة غينيا في إطار الجولة الثامنة، لتصفيات كأس العالم 2026، وسط أجواء جدية وحماسية بين اللاعبين.

الحصة التدريبية المسائية ليوم السبت، حملت ملاحظات إيجابية للطاقم الفني بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش، أبرزها الانسجام السريع الذي أبداه الظهير الأيسر جوان حجام مع المجموعة.

اللاعب يبدو في أتم جاهزيته البدنية والفنية، حيث يُنتظر أن يكون الورقة الأساسية لتعويض غياب الدولي رامي بن سبعيني، المعاقب في هذا اللقاء.

حجام، المعروف بقدراته الدفاعية الجيدة وحسن توظيفه للكرات على الرواق الأيسر، يمنح للمنتخب خيارات إضافية في البناء الهجومي بفضل دقته في التوزيعات وتدرجه السلس بالكرة.

ومن شأن مشاركته أن تمنح التوازن لخط الدفاع وتُبقي على الصلابة الدفاعية التي يبحث عنها بيتكوفيتش أمام خصم قوي مثل المنتخب الغيني.

هذا الانسجام السريع لحجام مع “الخضر” قد يكون رسالة طمأنة للجماهير الجزائرية، التي تنتظر رؤية بديل مقنع لبن سبعيني.

في وقت يسعى فيه المنتخب للحفاظ على صدارة المجموعة وتأكيد جاهزيته لمواصلة مشوار التأهل نحو المونديال.

للإشارة، من المقرر أن تسافر بعثة المنتخب إلى مدينة الدار البيضاء (المغرب) غدا الأحد، حيث ستجري آخر حصة تدريبية على ملعب محمد الخامس، في توقيت المباراة، يوم الإثنين، على الساعة 17:00.