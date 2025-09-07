مدرب غينيا يتحدى بيتكوفيتش

أبدى مدرب منتخب غينيا، باولو دوارتي، ثقة كبيرة قبل اللقاء المرتقب أمام المنتخب الوطني الجزائري، غدًا الاثنين، بملعب “محمد الخامس” في الدار البيضاء.

لحساب الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

دوارتي أوضح خلال آخر تصريحاته الإعلامية، أنه يدرك جيدًا نقاط ضعف “الخضر”، بالقول: أعرف مكامن الضعف لدى المنتخب الجزائري، لكن أفضّل عدم كشفها في الوقت الحالي”.

وأضاف المتحدث:”سنعتمد على الضغط المتواصل من أجل إرباك المنافس، رغم أن الجزائر لديها لاعبون رائعون، يصنعون الفارق في أي لحظة وفي أي مباراة”.

وختم حديثه بالقول:”صحيح أن الجزائر ستفتقد لاعبين موقوفين، لكنهم يملكون بدائل عديدة، بينما نحن نعاني من غياب 17 عنصرًا كاملًا”.