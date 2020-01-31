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155 ألف برميل يوميا..خسارة المؤسسة الليبية للنفط وإيني الإيطالية

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155 ألف برميل يوميا..خسارة المؤسسة الليبية للنفط وإيني الإيطالية
بقلم فوزية مسعدي

تخسر المؤسسة الليبية للنفط ومؤسسة إيني الإيطالية 155 ألف برميل نفط يوميا بسبب غلق معظم حقول وموانئ النفط بليبيا.

وأفادت المؤسسة الليبية للنفط، لوكالة رويترز، أن الشركة تخسر 155 ألف برميل نفط يوميا سبب غلق حقول النفط والموانئ بليبيا.

وأفاد نفس المصدر عن توقف العمل في حقلي “أبو الطفل” و “الفيل” التابعين لشركة “مليته للنفط والغاز”،  منذ بدء الغلق بتاريخ الـ 18 جانفي الماضي.

وأضافت المؤسسة، أن شركة “مليته للنفط والغاز”، وهي مشروع شراكة مع شركة إيني الإيطالية، تخسر أيضا ما يقارب الـ 145 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، و 9.4 مليون دولار من الإيرادات يوميا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=766033

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