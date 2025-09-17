شايبي: “المشاركة في دوري الأبطال حلم تحقق مع فرانكفورت”

عبّر الدولي الجزائري فارس شايبي، عن سعادته البالغة بخوض أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا على أرضية ميدانه مع ناديه آينتراخت فرانكفورت.

وهي المباراة المرتقبة غدا الخميس، أمام نادي غالاتاسراي التركي. حيث وصف التجربة بأنها حلم تحقق.

وقال شايبي خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء: “إنه حلم يتحقق. أول مباراة لنا على ملعبنا ضد فريق كبير. في موسمي الأول مع فرانكفورت لعبنا دوري المؤتمر الأوروبي، ثم الدوري الأوروبي، والآن دوري الأبطال. نحن متحمسون للغاية”.

شايبي، الذي انضم إلى فرانكفورت صيف 2023، يعيش منحنى تصاعديًا لافتًا. إذ خاض أولًا غمار “الكونفرنس ليغ”. ثم ساهم في وصول الفريق إلى “اليوروبا ليغ”، قبل أن يشارك اليوم في أغلى البطولات الأوروبية للأندية.

تصريحات لاعب المنتخب الوطني الجزائري تعكس طموحه الكبير ورغبته في مواصلة كتابة التاريخ مع فريقه الألماني. كما تبرز المكانة المتنامية التي بات يحظى بها داخل التشكيلة الأساسية لآينتراخت فرانكفورت.