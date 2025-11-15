شياخة يتألق ويُدرج في التشكيلة المثالية للجولة الخامسة عشر بالدوري الدنماركي

تألق اللاعب الدولي الجزائري، أمين شياخة، وأثبت جدارته مرة أخرى، بعد أن تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للجولة الخامسة عشر من الدوري الدنماركي.

وجاء هذا التكريم بعد أدائه المميز في مباراة فريقه فايله أمام ناديه السابق كوبنهاغن، حيث سجّل هدفاً رأسياً رائعاً ساهم بشكل كبير في فوز فريقه في اللقاء بثنائية نظيفة.

للإشارة، خاض شياخة مع ناديه فايله، حتى الآن: 14 مباراة 966 دقيقة لعب 6 أهداف كاملة في الدوري والكأس.