شبيبة القبائل تنهار أمام الأهلي برباعية في بداية صادمة لمشوار دوري أبطال إفريقيا

تلقت شبيبة القبائل، اليوم السبت، هزيمة قاسية أمام مضيفها الأهلي المصري بنتيجة 4-1، برسم الجولة الأولى من المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

في مباراة كشفت الكثير من النقائص الفنية والتكتيكية لدى الفريق القبائلي، الذي بدا بعيدًا عن النسق العالي للمنافسة القارية.

دخلت شبيبة القبائل المباراة بنية امتصاص ضغط الأهلي، لكنها لم تنجح في فرض توازنها داخل الملعب. وجاء هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 36، عبر محمود حسن تريزيغي الذي استغل ركنية محكمة وحولها برأسية داخل الشباك.

وبعدها بثلاث دقائق فقط، وتحديدًا في الدقيقة 39، قام اللاعب، بن شرقي ب،اختراق ذكي من الجهة اليسرى مستغلاً تمركزًا سيئًا للاعب الشبيبة موالي، ليقدم تمريرة حاسمة لـ محمد شريف الذي سجل الثاني بكل أريحية.

مع بداية الشوط الثاني، حاولت الشبيبة تحسين صورتها، وتمكن لحلو أخريب من اختراق الجهة اليمنى وتوزيع كرة قوية في الدقيقة 57، أخطأ الحارس محمد الشناوي في التعامل معها، محولاً إياها بالخطأ في شباكه. هدف أعاد الأمل، لكنه لم يكن كافيًا لإعادة الفريق القبائلي إلى المباراة.

و في الدقائق الأخيرة استمرت الأخطاء الفردية، خصوصًا على مستوى وسط الميدان والدفاع، ليعود تريزيغي في الدقيقة 83 ويوقع هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، مستغلاً فوضى دفاعية واضحة داخل منطقة العمليات.

وفي اللحظات الأخيرة، ارتكب الحارس حديد هفوة كبيرة بعدما فشل في التعامل مع تسديدة بعيدة المدى، حوّلها بشكل غريب إلى داخل مرماه، مانحًا الأهلي الهدف الرابع الذي أكد التفوق المطلق للمصريين.