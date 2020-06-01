1574 مشروع سيتم إنجازه في 383 منطقة ظل في البليدة

كشف الأمين العام لولاية البليدة كمال الدين كربوش، أن 1574 مشروع سيتم إنجازها في 383 منطقة ظل الموجودة على مستوى الولاية.

المشاريع ستكون مخصصة لقطاع التربية والصحة والمياه و الأشغال العمومية والرياضة والطاقة، كما سيتم تزويد تلك المناطق بالكهرباء والغاز خلال شهر جويلية القادم بعد نهاية الأشغال بنسبة 100 بالمئة.

كما كشف الامين العام للولاية في تصريخ خص به “النهار أون لاين” على هامش اجتماعه مع رؤساء الدوائر وبحضور كل من مدير الطاقة وسونلغاز والأشغال العمومية والجزائرية للمياه واتصالات الجزائر انه خلال الثلاثي الأول من سنة الحالية استفاد عدد من الأحياء مناطق الظل من الغاز الطبيعي والكهرباء.

المناطق التي استفادت هي كل من حي العيشي وحي بن باديس بأولاديعيش وحي البسباس وحي عايجة بلدية بن خليل وحي خميستي مجيد وحي جلولي العربي بلدية بني تامو وحي الصفصاف بمفتاح والجبابرة العليا وكل من حي قوادرية والزغايمية ووادي الكروش بشفة.

من جهته والي البليدة كمال نويصر أمر مسؤولي مؤسسة سونلغاز، على ضرورة توصيل الكهرباء والغاز والمياه وشبكة الإنترنت في أقرب وقت ممكن لمناطق الظل بالولاية.

ووعد الوالي بتوفير أرضية لإنجاز تلك المشاريع بمناطق الظل، كاشفا أن شهر جويلية هو شهر الطاقة التي سيتم توصيلها لكل مناطق ظل.