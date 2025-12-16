ّ”الخُضر” يواصلون التحضيرات في سيدي موسى استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2025

يواصل المنتخب الوطني الجزائري تحضيراته الجدية تحسبًا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، حيث خاضت كتيبة بيتكوفيتش، مساء اليوم الثلاثاء، ثاني حصة تدريبية بمركز التحضيرات بسيدي موسى، في أجواء يسودها التركيز والانضباط.

وشهدت الحصة الثانية حضور العناصر المستدعاة التي واصلت العمل تحت إشراف الطاقم الفني، في إطار برنامج إعداد مضبوط يهدف إلى الرفع من الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.

وقد ركز الجهاز الفني، خلال هذه الحصة، على الجوانب البدنية واستعادة النسق. إلى جانب بعض التمارين التكتيكية الخفيفة. خاصة بعد عناء السفر وضغط المنافسات مع الأندية.

ويسعى الناخب الوطني إلى خلق الانسجام بين اللاعبين، وتعزيز روح المجموعة قبل الدخول في المرحلة الأهم من التحضيرات.

وينتظر أن تتدرج وتيرة العمل خلال الأيام المقبلة، عبر إدراج تمارين أكثر كثافة. إضافة إلى العمل على الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.

للإشارة، سيواجه “الخُضر” في افتتاح مشوارهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، منتخب السودان، بتاريخ 24 ديسمبر.