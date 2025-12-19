وفاق سطيف يتجاوز “الجياسكا” و خنشلة تعود بالنقاط الثلاث من البيض

شهدت الجولة 13 من الرابطة المحترفة، في جزئها الثاني اليوم الجمعة، مباريات حاسمة أسفرت عن نتائج أثرت بشكل ملموس على ترتيب الفرق.

وفاق سطيف حقق أول فوز له بعد جولتين من التعادلات المتتالية أمام أولمبيك أقبو ومولودية وهران، بعدما تغلّب على شبيبة القبائل بهدف دون رد، ليصل بذلك إلى النقطة 15 في المركز العاشر.

ويأتي هذا الانتصار ليعيد الثقة للفريق ويمنحه دفعة معنوية مهمة في منتصف الموسم.

أما شبيبة القبائل، فقد سجّلت الهزيمة الثالثة على التوالي بعد خسارتها أمام النادي الرياضي القسنطيني واتحاد الجزائر، ليتجمد رصيدها عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر، ما يزيد من الضغط على الفريق قبل المباريات القادمة.

في مواجهة أخرى، حقق النادي الرياضي القسنطيني انتصارًا مهمًا على أتلتيك بارادو بهدفين دون رد، ليرتقي إلى المركز السادس برصيد 18 نقطة بعد 5 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم، فيما تكبّد أتلتيك بارادو أول هزيمة له بعد 4 انتصارات متتالية، وهي الهزيمة الثامنة له هذا الموسم، وبقي في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.

ولحساب ذات الجولة، تمكن نادي إتحاد خنشلة من العودة بالنقاط الثلاث من ملعب زكرياء مجدوب بالبيض، بعد الفوز أمام المولودية المحلية بهدفين مقابل هدف.

هذا الفوز، سمح للسيسكاوة ببلوغ النقطة 20 في المركز الرابع، فيما يواصل مولودية البيض نتائجه السلبية، محتلا مؤخرة الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط جمعها من ثلاث تعادلات، و مسجلا الهزيمة التاسعة هذا الموسم.

وستستمر فعاليات الجولة الـ13، غدا السبت، بإجراء مواجهتين على النحو التالي:

شبيبة الساورة- ترجي مستغانم

شباب بلوزداد- أولمبيك أقبو