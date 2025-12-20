بن بوعلي يواصل التألق في المجر ويقود غيور لفوز جديد بهدف وأسيست

واصل المهاجم الدولي الجزائري، نذير بن بوعلي، تقديم عروض قوية مع ناديه غيور في الدوري المجري.

بعدما تمكن اليوم السبت من تسجيل هدف جديد وتقديم تمريرة حاسم، وقيادة ناديه للفوز بثنائية نظيفة.

وذلك في مواجهة بوسكاس أكاديميكا لحساب الجولة الثامنة عشرة من البطولة.

ودخل بن بوعلي اللقاء كأساسي و خاض كامل أطوار اللقاء، و واصل حضوره القوي في الخط الهجومي لناديه.

وافتتح الدولي الجزائري باب التسجيل في الدقيقة الأولى بعد عمل هجومي منظم ترجمّه بلمسة حاسمة، مانحًا فريقه أفضلية معنوية مع بداية الشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ83 قدم خريج مدرسة أتلتيك بارادو، تمريرة حاسمة، و عززت تقدم فريقه في النتيجة.

بن بوعلي نال تنقيط جيد قدره 7.5، تأكيد قيمته الفنية هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 13 هدفًا في جميع المنافسات. بين الدوري المجري وكأس المجر وكأس المؤتمر الأوروبي.

بالإضافة لتمريرة حاسمة، هذه الأرقام، تعكس تطور اللاعب وثبات مردوده، ويجعله أحد أبرز العناصر الهجومية في فريقه.