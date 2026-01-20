البرلمان الأوروبي يجمد المصادقة على اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة

قرر البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء تجميد المصادقة على اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء قرار التجميد ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية.

تهديدات ترامب بشن “حرب رسوم جمركية” جاءت على خلفية دعم دول أوروبا لجزيرة غرينلاند أمام المحاولات الأمريكية لضمها إلى أراضيها.

كما ينص على رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.

وقررت غالبية المجموعات السياسية تجميد الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الفائت بين واشنطن وبروكسل.