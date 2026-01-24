مولودية البيض تفرض التعادل على النادي القسنطيني بملعب حملاوي

فرضت مولودية البيض، اليوم السبت، التعادل الإيجابي (1-1) على مضيفها النادي الرياضي القسنطيني، في المباراة التي احتضنها ملعب الشهيد حملاوي.

لحساب الجولة السادسة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة .

وشهدت المواجهة تنافسًا كبيرًا بين الفريقين، حيث دخل النادي القسنطيني اللقاء بنية تحقيق الفوز، حيث تقدم في النتبجة مبكرا عن طريق ربيعي من علامة الجزاء في الدقيقة 8.

غير أن مولودية البيض أبدت روحًا قتالية عالية ونجحت في مجاراة أصحاب الأرض، وعدلت النتيجة عن طريق بن يحيي في الدقيقة 59، لتخرج بنقطة ثمينة خارج الديار.

وبهذه النتيجة، رفع النادي القسنطيني رصيده إلى 23 نقطة، ليستقر في المركز السادس، مفرطًا في فرصة الاقتراب أكثر من كوكبة المقدمة، في حين بقيت مولودية البيض في المركز الأخير برصيد 7 نقاط فقط.