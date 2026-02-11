شبان المنتخب الوطني U20 في دورة تحسيسية ضد المنشطات

استفاد لاعبو المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، اليوم الأربعاء، من حصة توعوية تحسيسية حول مخاطر تعاطي المنشطات. على هامش التربص الجاري بالمركز التقني الوطني بـ سيدي موسى.

وجاءت هذه المبادرة بتنظيم من الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات (ANAD)، بالتنسيق مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، في إطار البرنامج الوقائي لمكافحة المنشطات الموجّه للفئات الشبانية الوطنية.

ورُفع خلال هذه الحملة التوعوية شعار «Say No to Doping»، بهدف تحسيس اللاعبين بمخاطر استهلاك المواد المحظورة، وتذكيرهم بالقوانين والمسؤوليات التي يتحملها رياضيو المستوى العالي.

وأشرف على تنشيط الورشة الدكتورة أنفال كشاشة، رئيسة قسم التحسيس بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، إلى جانب الدكتور محمد خليل مومن، الطبيب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وتناول المتدخلون عدة محاور أساسية، من بينها قائمة المواد المحظورة، إجراءات المراقبة، المخاطر الصحية، فضلًا عن العقوبات التأديبية المترتبة عن أي مخالفة.

كما شملت الفعالية نشاطًا موازيًا للتحسيس بمخاطر تعاطي المخدرات، حيث تم التركيز على انعكاساتها السلبية على الصحة الجسدية والنفسية، وتأثيرها المباشر على المسار الرياضي والحياة الاجتماعية للشباب.

وفتحت الجلسة المجال أمام اللاعبين لطرح تساؤلاتهم والتفاعل مع الخبراء، بما ساهم في تعميق وعيهم بأهمية الوقاية واحترام القوانين.

ومن خلال هذه المبادرات، يؤكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم حرصه على ترسيخ ثقافة النزاهة واللعب النظيف، وغرس قيم الانضباط والأخلاق الرياضية لدى اللاعبين منذ الفئات السنية الصغرى.