16 بالمائة من الأطفال أقل من 15 سنة مدخنين

كشف رئيس مصلحة الأمراض الصدرية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، سليم نفطي، عن ارتفاع عدد الأطفال الأقل من 15 سنة المدخنين إلى 16 بالمائة.

وقال نفطي إن السياسة الوطنية الوقائية الخاصة بمكافحة التدخين لدى الأطفال، فشلت.

وأشار ذات المسؤول في تصريح للإذاعة الوطنية، إلى أنّ عدد الأطفال الأقل من 15 سنة المدخنين قد ارتفع بـ 15 بالمائة.

ووصف البروفيسور نفطي الأمر بأنه ” كارثي”، وذلك في ظل تزايد ظاهرة التدخين لدى الأطفال.

الأمر الذي يدعو لدق ناقوس الخطر حسب تعبيره.

وأضاف :” أعتقد أن سياستنا الوقائية في هذا الميدان فشلت، لأن الخطأ المرتكب هو حصر مهمة توعية المدخن بين الطبيب.

وجعلها مسؤوليته وحده فقط،

بينما الواقع يؤكد أنها مسؤولية الجميع من البيت إلى الشارع والمدرسة والمسجد والشرطة وغيرها”.