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أخبار الجزائر

16 جريحا إثر انقلاب حافلة في بني عباس

بقلم أسماء.ع
16 جريحا إثر انقلاب حافلة في بني عباس
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تعرض 16 شخصيا بإصابات متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور جسماني بالطريق الوطني رقم 06 الرابط بين ولايتي بشار وأدرار بالضبط على مستوى بلدية القصابي .

و حسب المعلومات الأولية من الدرك الوطني، أسفر الحادث عن إصابة ستة عشر  شخص بجروح .

و تقوم أفراد الفرقــة الإقليمية للدرك الوطني بـــــ أولاد خضيــــــر بعين المكان بالمعاينات اللازمة و تسهيل حركة المرور.

كما دعا الدرك الوطني إلى أخذ الحيطة والحذر مع احترام قواعد السياقة السليمة.

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