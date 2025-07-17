16 جريحا إثر انقلاب حافلة في بني عباس
بقلم أسماء.ع
تعرض 16 شخصيا بإصابات متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور جسماني بالطريق الوطني رقم 06 الرابط بين ولايتي بشار وأدرار بالضبط على مستوى بلدية القصابي .
و حسب المعلومات الأولية من الدرك الوطني، أسفر الحادث عن إصابة ستة عشر شخص بجروح .
و تقوم أفراد الفرقــة الإقليمية للدرك الوطني بـــــ أولاد خضيــــــر بعين المكان بالمعاينات اللازمة و تسهيل حركة المرور.
كما دعا الدرك الوطني إلى أخذ الحيطة والحذر مع احترام قواعد السياقة السليمة.
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