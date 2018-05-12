16 جريحا بعد شجار جماعي بـ”المارطوات” والمناجل بين تلاميذ ثانوية في باتنة!

شجار بسبب فتاة يتحول الى “فتنة”

سكان قرية “تيفران” قاموا بغلق الطريق تضامنا مع أبنائهم

شهدت، أمس الأول، ثانوية سفيان الجديدة بدائرة نڤاوس في ولاية باتنة أحداث عنف خطيرة بين مجموعة من التلاميذ، خلفت 16 جريحا أصيبوا في مواضع مختلفة من الجسم، نتيجة استعمال الحجارة والأسلحة البيضاء كالسيوف والمطارق والمناجل.

وعن أسباب هذه الأحداث التي كان محيط المؤسسة مسرحا لها، فتعود إلى شجار وقع، يوم الأربعاء الماضي، بين تلاميذ من قرية تيفران وآخرين من مدينة سفيان بسبب تلميذة.

وفي اليوم الموالي تطورت الأحداث إلى حرب حقيقية شارك فيها العشرات من التلاميذ من الطرفين، فسقط 16 جريحا تم نقل أغلبهم إلى المستشفيات، وبعد ذلك دخل مواطنون من قرية تيفران على خط المواجهات.

حيث قاموا بغلق طريق قرية تيفران المؤدي إلى مدينة سفيان بالحجارة والمتاريس تضامنا مع أبنائهم التلاميذ، إلا أنّ تدخل مصالح الدرك الوطني وعقلاء من عرشي الطرفين هدّأ الأوضاع ولو مؤقتا، في انتظار حل نهائي لهذه المشكلة التي تخوف البعض من استغلالها من طرف جهات أخرى هدفها هو إذكاء نار الفتنة.