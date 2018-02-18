16 جريحا بعد مواجهات بين أنصار «السياسي» وسكان الأخضرية في البويرة

الواقعة جرت داخل محطة وقود بمدخل المدينة

أصيب، ليلة الجمعة إلى السبت، 12 مناصرا لفريق شباب قسنطينة بجروح متفاوتة الخطورة، وكذا 4 شبان من مدينة الاخضرية بولاية البويرة، بعد مواجهات بين الأنصار وبعض شباب المدينة، استعملت فيها مختلف الأسلحة البيضاء من سلاسل وقضبان حديدية.

وحسب مصادر محلية مطلعة، فإن «المعركة» جرت وقائعها بمحطة البنزين عند مدخل الأخضرية، حيث كان أبعض أنصار النادي القسنطيني في حالة سكر على متن قرابة 15 سيارة، متأثرين بهزيمة فريقهم بثلاثية أمام نادي مولودية الجزائر، قبل أن يدخلوا مطعما على مستوى المحطة لتناول وجبة العشاء.

ليقوم بعضهم برفض تسديد ثمن تلك الوجبات، لتندلع شرارة المواجهات، بعد ذلك، التحقت مجموعة من سكان الأخضرية بالموقع، لتندلع مناوشات سرعان ما تطورت إلى مواجهات استعملت فيها القضبان الحديدية والسلاسل.

وقد خلفت المواجهات إصابة 16 شخصا، بينهم 12 من أنصار نادي شباب قسنطينة، فيما جرى تحطيم وتخريب نحو 20 سيارة كانت في موقع المواجهات. وقد تدخل عناصر الشرطة والحماية المدنية، أين تم تحويل المصابين إلى مستشفى الأخضرية، في حين تمكن أعوان الشرطة من توقيف 10 مناصرين وتحويلهم إلى مقر أمن الدائرة لسماعهم على محاضر رسمية.