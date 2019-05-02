عاجل

16 جريحا في حادث اصطدام حافلة بشاحنة برمضان جمال بسكيكدة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
16 جريحا في حادث اصطدام حافلة بشاحنة برمضان جمال بسكيكدة
بقلم محمد حمادة

أسفر حادث سير شهده المدخل الغربي لمدينة رمضان جمال جنوب عاصمة ولاية سكيكدة، إصابة 16 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 5 و 80 سنة بجروح متفاوتة الخطورة.

تم نقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات برمضان جمال، قبل تحويل 5 منهم إلى مستشفى عاصمة الولاية لخطورة حالتهم .
وحسب ما توفر من معلومات، فإن الحادث نجم إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط سكيكدة _ الحروش، بشاحنة صغيرة.
وفي وقت تم التكفل بالمصابين على مستوى العيادة بعد تسخير طاقم طبي وشبه طبي معتبر، باشرت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com