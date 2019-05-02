16 جريحا في حادث اصطدام حافلة بشاحنة برمضان جمال بسكيكدة

أسفر حادث سير شهده المدخل الغربي لمدينة رمضان جمال جنوب عاصمة ولاية سكيكدة، إصابة 16 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 5 و 80 سنة بجروح متفاوتة الخطورة.

تم نقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات برمضان جمال، قبل تحويل 5 منهم إلى مستشفى عاصمة الولاية لخطورة حالتهم .

وحسب ما توفر من معلومات، فإن الحادث نجم إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط سكيكدة _ الحروش، بشاحنة صغيرة.

وفي وقت تم التكفل بالمصابين على مستوى العيادة بعد تسخير طاقم طبي وشبه طبي معتبر، باشرت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.