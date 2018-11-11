16 حالة مشتبه إصابتها بالبوحمرون في باتنة 

سجلت مصالح مديرية الصحة والسكان بباتنة، 16 حالة مشتبه إصابتها بداء الحصبة “البوحمرون” و ذلك بدائرة مروانة خلال الـ 72 ساعة الأخيرة.

وحسب ما أكدته ذات المديرية، أن 3 من الحالات المشتبه بها أخذت عينات من دمها، وتم إرسالها أمس السبت إلى معهد باستور بالجزائر العاصمة، لإخضاعها إلى التحاليل المخبرية.

فيما باشرت المصالح المختصة حملة تلقيح وسط الأشخاص المقربين من هذه الحالات وعائلاتهم.

و بشأن الوضعية الوبائية لداء الحصبة بباتنة فقد تم تسجيل منذ بداية السنة الجارية إلى غاية اليوم الأحد، حوالي 1300 حالة مشتبه بإصابتها بداء البوحمرون.

منها 29 حالة مؤكدة أثبتت التحاليل المخبرية بمعهد باستور إصابتها بالحصبة.

وأضاف ذات المصدر، أن بذات الولاية سجلت في الفترة الممتدة من الفاتح من جانفي إلى غاية نهاية أكتوبر من السنة الجارية 10 وفيات منها المؤكد إصابتها بالداء وأخرى مشتبه بها.