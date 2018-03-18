16 رئيسا غابوا عن اجتماع زطشي التحضيري لإنتخابات الرابطة

غاب 16 رئيسا لأندية الرابطتين الأولى والثانية، اليوم الأحد عن اجتماع رئيس “الفاف” خير الدين زطشي برؤساء الأندية تحضيرا لإنتخابات الرابطة المحترفة.

وحسب معلومات “النهار” فإن بعض الرؤساء لم تصلهم الدعوة، على غرار رؤساء أندية الرابطة الثانية ومن بينهم رئيس وداد تلمسان الذي أكد أنه لم يكن على علم بهذا الإجتماع.

بينما حضر 4 رؤساء فقط من الرابطة الثانية ويتعلق الامر بكل أندية أولمبي الشلف، شبيبة سكيكدة، شبيبة بجاية ورائد القبة.

وفي المقابل كشف محمد زرواطي رئيس شبيبة الساورة أنه لم يجد رحلات للتنقل من بشار إلى العاصمة وحضور الإجتماع.

أما رئيس شباب قسنطينة عرامة فقد اكد أنه لم تصله الدعوة، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول الطريقة التي تعمل بها “الفاف”.