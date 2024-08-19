16 رياضيا ورياضية لتمثيل الجزائر في البطولة العالمية لألعاب القوى

ستكون الجزائر ممثلة بـ16 رياضياً، ورياضية، في الطبعة الـ20 من البطولة العالمية لألعاب القوى لأقل من 20 عاما، التي ستجرى بعاصمة البيرو “ليما”.

وحسب الإذاعة الوطنية، ستكون الجزائر ممثلة في هذه الألعاب، بـ15 رياضياً، بالإضافة لرياضية واحدة، يمثلون 9 اختصاصات مختلفة.

كما أضاف ذات المصدر، بأن هذا الحدث الرياضي، سيُجرى بمشاركة 1720 رياضياً، يمثلون 134 بلداً.

يذكر أن البطولة العالمية لألعاب القوى، لأقل من 20 عاما والمقررة بعاصمة البيرو “ليما”، ستجرى في الفترة ما بين 27 إلى 31 اوت الجاري.