16 ساعة حضوريا و8 عن بعد.. حجم دراسة طلبة الجامعات كل أسبوع

280 ألف طالب جديد يلتحقون بمقاعد الدراسة الجامعية يوم 15 ديسمبر الجاري

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، إن الحجم الساعي الذي تمّ تخصيصه للطلبة مع الدخول الجامعي، قدر بـ 24 ساعة أسبوعيا، منها 16 ساعة بالنمط الحضوري و8 ساعات عن بعد، علما أن الدخول الجامعي، سيكون رسميا يوم 15 من الشهر الجاري.

وقال الوزير إنه سيتم ترك السلطة التقديرية لكل مؤسسة جامعية في التعامل مع البرنامج المحدد من الوصاية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، إن التحضيرات الخاصة بالدخول الجامعي 2020 / 2021 المقرر في الـ 15 ديسمبر الجاري، تم ضبطها بنسبة 95 من المئة، لتبقى فقط عملية ضبط التحويلات بين الجامعات.

وأضاف الوزير بأن التحضيرات للموسم الجامعي الجديد، بدأت منذ أوت المنصرم، والتي تزامنت أيضا مع استكمال السنة الجامعية الفارطة، مبرزا في هذا الإطار، أن 280 ألف طالب جامعي جديد، تمّ تسجيله عبر جامعات الوطن.

وذكّر عبد الباقي بن زيان في هذا السياق، بجهود الوزارة الوصية في مسايرة الوضع الوبائي وتطبيق “البروتوكول” الصحي المسطّر من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حيث تم إعداد منصات رقمية عبر المؤسسات الجامعية بلغت نسبة 90 من المئة، بعدما كانت لا تتعدى الـ 10 من المئة في البداية.

ورغم إيجابيات هذه التجربة الرقمية الهامة التي خاضتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تدريس الطلبة عن بعد، إلا أن الوزير لفت إلى تسجيل مشكل غياب التفاعل بين الأستاذ والطالب، وهو الأمر الذي سيتم تداركه مع الدخول المقبل، بتكوين الأساتذة وتطوير شبكة الأنترنت، بعد إبرام اتفاقيات مع مؤسسة “اتصالات الجزائر” للرفع من قوة التدفق.

وطمأن الوزير الطلبة فيما يخصّ النقل وقال:”لجنة مشتركة مع وزارة النقل تمّ تشكيلها لدراسة عدة مقترحات، بما في ذلك التكفل بنقل الطلبة عن طريق السكك الحديدية، وذلك في أعقاب فتح الخطوط الداخلية جوا”.

وبخصوص تكوين الطلبة، فقد أعلن الوزير عن فتح ورشة لإعادة النظر في محتوى التكوين بما يتماشى مع احتياجات القطاع الاقتصادي والاجتماعي وإعطاء الأولوية للتخصصات التكنولوجية وتكوين المهندسين.