16 سنة حبسا نافذا في حق أفراد شبكة ” فلوسة ” المختصة في ترويج المخدرات بسكيكدة

قضت محكمة الجنح الابتدائية بعزابة في سكيكدة، بتسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 16 سنة في حق 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و 70 سنة ينحدرون من ولايتي عنابة والطارف.

شكلوا عصابة مختصة في ترويج المخدرات والمهلوسات العقلية بعد متابعتهم بتهم تتعلق بجنحة الحيازة من أجل المتاجرة بالمؤثرات العقلية وحمل أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي.

حيثيات القضية تعود إلى منتصف الشهر الماضي عندما تمكنت مصالح أمن دائرة عزابة من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات ، يقودها شيخ ، تنشط على مستوى العديد من الولايات الشرقية ، سكيكدة ، عنابة والطارف ، مع حجز حوالي 7 كلغ من المخدرات وكمية من الأقراص المهلوسة، وحوالي 26 نوع من الأسلحة البيضاء.

حيث جاءت العملية إثر تحريات، مكنت من الحصول على معلومات مفادها وجود شخصين سيعقدان صفقة بيع كمية كبيرة من المخدرات على مستوى مدينة عزاية، أين تم رصد المعينين وتم توقيفها عندما كانا على متن سيارة سياحية من نوع ” رونو كليو ” وبحوزتــهما 2،5 كلغ من المخدرات.

التحقيق مع المعنيين مكن من تحديد مصدر المخدرات بولاية عنابة وبعد تمديد الاختصاص إلى هناك تم توقيف بقية أفراد العصابة مع حجز حوالي 4،5 كلغ من المخدرات وكمية الأقراص المهلوسة و حوالي 26 نوع من الأسلحة البيضاء.

خلال المحاكمة تنصل كل المتهمون من التهم المنسوبة لهم كل على طريقته، فيما أكد ممثل الحق لذات المحكمة بأن التهم ثابتو في حق كل المتهمين وطالب بتسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 17 سنة.