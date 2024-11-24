16 ضحية في اصطدام تسلسلي لخمس مركبات بقسنطينة

أصيب 16 شخصا في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 27 ، ببلدية و دائرة حامة بوزيان بولاية قسنطينة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث تصادم تسلسلي بين شاحنة و حافلة لنقل المسافرين و ثلاثة سيارات على مستوى الطريق الوطني رقم 27 ، ببلدية و دائرة حامة بوزيان.

حيث خلف الحادث كحصيلة أولية إصابة 16 شخص بجروح تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. فيما تبقى العملية جارية.

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