16 طريق وطني و15 ولائي مغلقة بسبب الثلوج

تسببت الاضطرابات الجوية التي شهدتها 9 ولايات وسط وشرق الوطن خلال اليومين الاخيرين في قطع حركة المرور عبر 16 طريقا وطنيا و15 طريقا ولائيا.

واوضحت مصالح الدرك الوطني اليوم السبت ان الولايات التي تاثرت بالاضطرابات الجوية هي تيزي وزو والبويرة والبليدة وبجاية وجيجل وبرج بوعريرج وتبسة وسطيف وميلة.

مشيرة الى ان 16 طريقا وطنيا و15 طريقا ولائيا تظل مغلقة بسبب تراكم الثلوج بعد تساقطها الكبير خلال ال48 ساعة الاخيرة.

وكانت نشرية جوية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية اعلنت عن تساقط الثلوج على مرتفعات شرق و وسط شرق البلاد التي يتجاوز علوها 700 متر.

وعلى مرتفعات بعض ولايات وسط البلاد التي يفوق علوها 900 متري لافتة الى ان كثافة الثلوج المتساقطة ستصل الى 15 سنتمترا وسيستمر تساقطها الى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم السبت.

وتجدر الاشارة الى ان مفارز من الجيش قد تدخلت في المناطق المعزولة من أجل فتح الطرقات المقطوعة، حيث جندت لذلك كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية حسب وزارة الدفاع الوطني.