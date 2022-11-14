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قناة النهار

16 قتـ.يلا في حادث مرور ببرج باجي مختار.. وصول 3 جـ.رحى إلى المستشفى

بقلم النهار أونلاين
16 قتـ.يلا في حادث مرور ببرج باجي مختار.. وصول 3 جـ.رحى إلى المستشفى
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