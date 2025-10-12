16 قتيلا بانفجار مصنع في الولايات المتحدة

أسفر انفجار ضخم وقع في مصنع للمتفجرات في ولاية تينيسي الأميركية عن مقتل 16 شخصا، بحسب ما أعلنت السلطات السبت، في حصيلة جديدة أقل من تلك الأولية بعدما عُثر على مفقودَين كان يُعتقد بأنهما لقيا حتفهما.

ووقع الانفجار الجمعة في بلدة باكسنورد في مصنع تابع لشركة “أكيوريت إنرجيتيك سيستمز” التي تصنّع المتفجرات. للأغراض العسكرية ومن أجل عمليات الهدم.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الانفجار دمر مبنى بأكمله في مجمّع المصنع الكبير وأحدث هزّات شعر بها سكان منازل على بعد كيلومترات. فيما أدى إلى تناثر الشظايا، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية.

وبعدما رجّح بداية مصرع 18 مفقودا، قال قائد شرطة مقاطعة همفريز كريس ديفيس “تمكّنا من تحديد المواقع وتأكيد أن الشخصين الآخرين. لم يكونا في المكان” عند وقوع الحادث. كانت مركبتهما ومتعلقاتهما الشخصية في الموقع، ما دفع للاعتقاد بداية بأنهما من بين الضحايا.

