16 قتيلا و4 مفقودين بعد انقلاب قارب «حراڤة» أفارقة في سواحل وهران

انطلقوا من شواطئ الناظور المغربية نحو إسبانيا فوجدوا أنفسهم في شاطئ كاب فالكون

تدخلت فرق من حرس السواحل بوهران لإنقاذ 19 «حراڤ»، فيما تم انتشال جثث 16 آخرين والبحث لا يزال جاريا عن أربعة آخرين في عداد المفقودين،

بعدما انطلقوا، منذ 5 أيام، من منطقة الناظور المغربية لبلوغ الضفة الأخرى من البحر المتوسط على متن قارب مطاطي مزود بمحرك، حيث أن «الحراڤة» الأفارقة وهم من الطوغو، والنيجر والسنغال وأغلبهم من مالي تم الإعلان عن اختفائهم من قبل السلطات الإسبانية منذ خمسة أيام، وتم إبلاغ القوات البحرية الجزائرية بشأنهم، بعد رصد انطلاق مجموعة معتبرة من «الحراڤة» الأفارقة على متن قارب مطاطي انطلاقا من سواحل منطقة الناظور المغربية، قبل أن يتعرض قاربهم للانقلاب بعرض سواحل وهران، أين تم إنقاذa 19 «حراڤ»، فيما تم انتشال 16 آخرين جثثا هامدة، بعدما تم رصدهم من قبل صيادين كانوا بعرض شاطئ كاب فالكون.

وقد تم، خلال نفس العملية، إنقاذ 19 «حراڤ» آخرين، حسب تصريح أحد الصيادين لـ«النهار»، الذي قال إنه بعدما تم إبلاغ قوات حرس السواحل التي تدخلت على الفور وقامت بإنقاذ البقية الذين كانوا على قيد الحياة، فيما تم انتشال جثث 16 آخرين، ويجري البحث عن أربعة مفقودين.

وقد جرى نقل جثث المتوفين إلى مصلحة الجثث التابعة مستشفى مجبر تامي بعين الترك، فيما تم نقل المصابين الى مصلحة الاستعجالات الطبية للتكفل بهم، حيث صرحت مصادر استشفائية أنهم في حالة صحية لا تستدعي القلق، باستثناء أربعة منهم سيتم ابقاؤهم تحت المراقبة الطبية.

وفي آخر التطورات، علمت «النهار» أن النائب العام لمجلس قضاء وهران قد أمر بفتح تحقيق قضائي في القضية.