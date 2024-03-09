16 قتيل و376 جريح إثر حوادث مرور خلال 48 ساعة

لقي 16 شخصا حتفه وأصيب 376 آخرون، على إثر حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات من الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأشارت ذات المصالح أن أثقل حصيلة، سجلت بولاية بسكرة بوفاة 3 أشخاص على إثر اصطدام شاحنة وسيارة. على الطريق الوطني رقم 3، ببلدية أوماش.

كما تدخل أعوان الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ20 شخصا. أصيبوا بتسمم إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه داخل مساكنهم عبر عدة ولايات من الوطن.

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