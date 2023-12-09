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الرياضة

16 لاعبا في تربص الخضر لـ”الفوتسال”

بقلم محمد لمين صحراوي
16 لاعبا في تربص الخضر لـ”الفوتسال”
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يرتقب أن يدخل غدا الأحد، المنتخب الوطني لـ “الفوتسال” في تربص تحضيري يستمر لـ 8 أيام في إطار التحضيرات الخاصة لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

وحسبما جاء في موقع “الفاف” فقد وجه الناخب الوطني لـ”الفوتسال” نور الدين بن عمروش. الدعوة لـ 16 لاعبا، من أجل تربص سيقام بفندق “مادور” بالشراقة ما بين الـ 10 والـ 18 ديسمبر الجاري.

وتميزت قائمة الخضر لـ”الفوتسال” باستدعاء 14 لاعبا ينشطون خارج الوطن. مقابل لاعبين اثنين فقط من البطولة المحلية، ويتعلق الأمر بكل من جبراني عبد الحق لاعب برج بوعريريج وتواتي رياض لاعب صباح وهران.

للإشارة فإن العناصر الوطنية لكرة القدم “داخل القاعة” ستتعرف على منافسيها في كأس أمم إفريقيا، نهاية شهر ديسمبر الجاري.

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