16 ملاكما يمثلون الجزائر في البطولة الإفريقية لـ”الكيك بوكسينغ”

ستشارك الجزائر بـ16 ملاكما (رجال، وسيدات)، في البطولة الإفريقية لـ”الكيك بوكسينغ”، المقررة بمدينة بينوني بجنوب إفريقيا.

وتعتبر هذه البطولة الإفريقية، مهمة بالنسبة للعناصر الوطنية، باعتبارها مؤهلة للألعاب العالمية 2025، المقررة بالصين.

ومن المقرر أن تجرى هذه البطولة الإفريقية، حسب (و.أ.ج)، في الفترة الممتدة ما بين 9 إلى 12 ديسمبر الجاري.

كما ستكون الجزائر ممثلة أيضا في هذه البطولة الإفريقية، بثلاثة حكام دوليين، وهم: علال سحنون، الخير ديلمي، وليندة يماني.