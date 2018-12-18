16 وحدة ومؤسسة إنتاج عسكرية في معرض الإنتاج الوطني

تشارك 16 وحدة ومؤسسة إنتاجية للجيش الوطني الشعبي في الطبعة27 لمعرض الإنتاج الوطني.

المعرض مقرر تنظيمه في الفترة الممتدة من 20 إلى 26 ديسمبر 2018 بقصر المعارضالصنوبر البحري بالعاصمة.

وقالت وزارة الدفاع الوطني ان في إطار ديناميكية إنعاش الاقتصاد الوطني التي بادر بها رئيس الجمهورية، والهادفة إلى تشجيع المنتوج الوطني.

وتطبيقا لتعليمات الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الهادفة إلى تطوير قاعدة صناعية عسكرية قوية.

وتشارك قيادتي القوات الجوية والقوات البحرية، ومديرية الصناعات العسكرية والمديرية المركزية للعتاد بالجناح.

حيث ستكشف ما يضمّه من منتجات متنوّعة تترجم المستوى الرفيع الذي بلغته الصناعات العسكرية بمختلف فروعها، والتي تساهم في تعزيز نسيج اقتصادي وطني نوعي.

وهذا عبر العديد من المؤسسات والوحدات الإنتاجية المتخصصة في مختلف المجالات.

على غرار قطاع النسيج والصناعات الميكانيكية الخفيفة والثقيلة، والصناعات الإلكترونية، وكذا صناعة وتجديد العتاد البحري والجوي.