16 وفاة و 1205 جريح إثر حوادث المرور في ظرف أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 ماي، وفاة 16 شخاص وإصابة 1205 آخرين بجروح متفاوتة إثر حوادث مرور عبر الوطن.

وقالت مصالح الحماية المدنية في بيانها إنها سجلت 1842 تدخل من أجل 1032 حادث مرور أدى إلى وفاة 16 شخصا وجرح 1205 آخرين نقلوا إلى المستشفيات.

مضيفة بأن أثقل حصيلة سجلت في ولاية الشلف بوفاة شخصين وجرح 43 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المستشفيات إثر 34 حادثا مروريا.

وأضاف بيان الحماية بأنه تم تسجيل 25316 تدخل على المستوى الوطني مسّ حوادث المرور والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق، بينها إجلاء 15947 جريح ومريض إلى المستشفيات.

وفيما تعلق بالحرائق، فقد سجلت وحدات الحماية المدنية 1865 تدخل سمح بإخماد 1474 حريق منزلي وصناعي وحرائق غابات.

وفي إطار عمليات التعقيم والتحسيس من انتشار فيروس “كورونا”، قامت وحدات الحماية بـ 796 عملية تحسيسية و 977 عملية تعقيم مست 48 ولاية باستغلال 4402 عون و 572 سيارة إسعاف و600 شاحنة مضخة.