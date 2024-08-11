16.2 مليون زبون.. جازي تواصل نموها القوي بالجزائر

أعلنت شركة جازي، عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2024، والتي أظهرت نموا مستمرا يؤكد قوة ومرونة الشركة في سوق دائم التطور.

وحسب بيان للشركة، ففي الربع الثاني من سنة 2024، سجلت جازي رقم أعمال بقيمة 27.9 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 10.6% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

ويبرهن هذا الأداء على قدرة الشركة على التكيف مع احتياجات زبائنها والابتكار باستمرار.

وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واطفاء الديون والاستهلاك 13.0 مليار دينار، بزيادة 13.1% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

ووصل هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واطفاء الديون والاستهلاك إلى 46.6%، بزيادة نقطة واحدة مقارنة بالعام السابق.

وهو ما يعكس الكفاءة التشغيلية لشركة جازي وقدرتها على تحسين مواردها.

وشهد عدد الزبائن ارتفاعا معتبرا ليصل إلى 16.2 مليون زبون في الربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 5.7% مقارنة بالعام السابق.

وتبين هذه الزيادة ثقة المستهلكين وارتباطهم بمختلف الخدمات التي توفرها الشركة.

وعلى صعيد الاستثمار، خصصت جازي 6.3 مليار دينار خلال الربع الثاني من 2024، ليصل إجمالي الاستثمارات منذ جانفي 2024 إلى 14.6 مليار دينار.

وهو ما يدل على زيادة نصف سنوية بنسبة 5.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وقد مكنت هذه الاستثمارات من تحسين جودة الشبكة وتسريع نشر شبكة الجيل الرابع. التي ارتفع معدل تغطيتها السكانية إلى 93% أي ما يعادل زيادة 10 نقاط مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

وارتفع متوسط الإيرادات لكل مستخدم بنسبة 4.4%، ليصل إلى أكثر من 573 دينارًا لكل زبون.

ويوضح هذا التقدم التزام جازي بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية لمشتركيها.

وبعد عامين من شراء الصندوق الوطني للاستثمار لجميع أسهم الشركة تقريبًا في أوت 2022، حققت جازي نموًا قويًا برقم مزدوج، وهو أداء غير مسبوق لم تحققه الشركة منذ أكثر من 10 سنوات.

وارتفعت قيمة رقم الاعمال بنسبة 18.4%، مما أدى إلى تحقيق إيرادات إضافية بنحو 17 مليار دينار.

في حين ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واطفاء الديون والاستهلاك بنسبة 19.7%.

كما عززت جازي قاعدة زبائنها بأكثر من 1.6 مليون مشترك، فيما زادت الاستثمارات بشكل ملحوظ، من متوسط سنوي قدره 15 مليار دينار إلى أكثر من 25 مليار دينار.

وأدى ذلك إلى تحسين سرعة الإنترنت بنسبة 91%، وتوسيع تغطية السكان بشبكة الجيل الرابع بنسبة 19.7 نقطة. وتوسيع الشبكة التجارية من خلال افتتاح 15 متجرا جديدا، منها حوالي عشرة في ولايات الجنوب الكبير.

وتعتزم جازي مواصلة ديناميكية الاستثمار في السنوات القادمة من خلال تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية وخلق عروض جذابة.

بالإضافة إلى خدمات ذات قيمة مضافة عالية من أجل الحفاظ على مكانة قوية في سوق الاتصالات في الجزائر.