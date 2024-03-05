160 ألف موظف أحيلوا على التقاعد سنة 2023

أحيل ما لا يقل عن 160 ألف موظف على التقاعد خلال العام الماضي، منهم نسبة كبيرة تمثل قطاعي التربية الوطنية والصحة.

علمت “النهار أونلاين”، من مصادر مسؤولة بمبنى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بأن عدد الموظفين المحالين على التقاعد سنة 2023، قدر بمائة وستين ألف موظف، ما عمل على رفع عدد المتقاعدين إلى أزيد من ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف متقاعد.

وأشارت المصادر إلى أن حوالي ثلاثين من المائة من هؤلاء “المحالين الجدد” يمثلون قطاعي التربية الوطنية والتقاعد.

وعن إجمالي التكاليف الشهرية مقابل دفع معاشات المتقاعدين، قالت مصادرنا أنها تصل إلى مائة وأربعين مليار دينار بما يعادل عشرة ألاف وأربعمائة مليار سنتيم، بإجمالي يقارب مائة وسبعون ألف مليار سنتيم سنويا.

ويعاني الصندوق الوطني للتقاعد عجزا سنويا، بلغ العام الماضي 380 مليار دينار جزائري، مقارنة بالسنوات الماضية، حسب ما أعلن عنه وزير العمل والضمان الاجتماعي خلال جلسة استماع للوزير أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

وكشف وزير العمل في وقت سابق عن انخفاض العجز المسجل في صندوق التقاعد الذي بلغ سنة 2022، 556 مليار دينار، وأشار إلى أنه وإلى غاية 31 ديسمبر 2023 بلغ إجمالي مداخيل الاشتراكات الخاصة بنظام الأجراء 1655مليار دينار، أي بزيادة قدرها 156.3مليار دينار، وهذا مقارنة بالتقديرات المعلن عنها في قانون المالية لسنة 2023 والمقدرة بـ 1498.72 مليار دينار.