مصر تبهر أمام الأرجنتين.. هدف ياسر إبراهيم وتألق شوبير يمنحان “الفراعنة” الأفضلية في الشوط الأول

أنهى منتخب مصر الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل أمام نظيره الأرجنتيني، في المباراة التي تجمعهما ضمن الدور ثمن النهائي من كأس العالم، على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية.

ودخل “الفراعنة” اللقاء بثقة كبيرة وتنظيم تكتيكي محكم، إذ نجحوا في الحد من خطورة نجوم المنتخب الأرجنتيني، مع تقديم أداء مميز على المستويين الدفاعي ووسط الميدان، ما منحهم الأفضلية خلال أغلب فترات الشوط الأول.

وجاء هدف التقدم في الدقيقة الـ15، بعدما ارتقى المدافع ياسر إبراهيم، فوق الجميع وحوّل عرضية متقنة من مروان عطية إلى الشباك برأسية قوية. مانحًا المنتخب المصري أفضلية مستحقة.

ولم يكتف المنتخب المصري بذلك، بل واصل صموده أمام محاولات الأرجنتين، قبل أن يبرز الحارس مصطفى شوبير في الدقيقة الـ21، حين تصدى ببراعة لركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي.

وشهدت الدقائق المتبقية من الشوط الأول تكتلًا دفاعيًا منظمًا وناجحًا من المنتخب المصري، حيث أغلق لاعبوه جميع المساحات أمام الهجمات الأرجنتينية. مع الاعتماد على الانضباط التكتيكي والضغط في وسط الميدان، ليحافظ “الفراعنة” على تقدمهم بهدف دون رد حتى صافرة نهاية الشوط الأول.